Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
24.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,850020-0,03Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,850020
|-0,03
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,620645
|-2,19
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,216804
|-0,65
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,421428
|-0,47
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,811056
|-0,43
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,977989
|-0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,148656
|-3,79
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|79,774235
|-3,64
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,106277
|-3,57
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,009510
|-3,26
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,204509
|-3,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,311933
|-3,01
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,847815
|-2,18
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,924811
|-2,13
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,868289
|-1,83
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,068313
|-1,61
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,825118
|-2,81
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,820334
|-2,76
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,452045
|-2,67
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,068629
|-1,55
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,156976
|-1,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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