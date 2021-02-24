Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

24.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:34
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,850020-0,03Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,850020-0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,620645-2,19
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,216804-0,65
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,421428-0,47
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,811056-0,43
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,977989-0,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,148656-3,79
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)79,774235-3,64
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,106277-3,57
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,009510-3,26
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,204509-3,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,311933-3,01
Tacirler Portföy Değ. Fon4,847815-2,18
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,924811-2,13
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,868289-1,83
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,068313-1,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,825118-2,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,820334-2,76
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,452045-2,67
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,068629-1,55
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,156976-1,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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