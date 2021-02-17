En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,70 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.