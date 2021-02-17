En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

17.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:37
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,70 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,70 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0512920,84
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF670,0521310,79
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0438600,70
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0403960,64
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,1163260,52
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,7963730,45
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0114190,39
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0359150,39
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1152920,34
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5794380,33
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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