En fazla kazandıran yatırım fonları
17.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:37
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,70 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,70 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,051292
|0,84
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|670,052131
|0,79
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,043860
|0,70
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,040396
|0,64
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,116326
|0,52
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,796373
|0,45
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011419
|0,39
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035915
|0,39
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,115292
|0,34
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,579438
|0,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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