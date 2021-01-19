En fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

En fazla kazandıran yatırım fonları

19.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:17
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,99 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,99 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,31 ile "Ak Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 3,30 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1441063,99
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,0496253,31
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7611133,30
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0312363,26
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,7494243,21
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0488342,87
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0968532,85
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,5113702,74
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,8523922,70
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,9629792,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Selçuk Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Jennifer Lopez Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Hakan Arslan Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 14:17:20. #1.14#
title