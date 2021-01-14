En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

14.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:02
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 1,03 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,01 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 1,03 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,01 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF21,0076181,28
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4865331,03
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)116,6055321,01
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1375751,00
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,9295810,85
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)2,0767280,84
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,7262980,77
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,8476090,76
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,0674320,75
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0651690,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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