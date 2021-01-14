En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 1,03 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,01 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.