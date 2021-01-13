En fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

En fazla kazandıran yatırım fonları

13.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:20
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,66 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,55 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,66 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,55 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,7131112,66
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0306302,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0259842,21
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0110222,11
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7540021,61
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,4674321,44
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,9133941,39
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)115,4431861,39
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,5118371,26
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)19,9866141,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Fikri Sağlar Muharrem İnce Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ajda Pekkan Demet Özdemir Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Taşdemir İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Uyuşturucu Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 15:20:28. #1.15#
title