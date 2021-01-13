En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,66 ile "Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,55 ile "Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)" ve yüzde 2,21 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.