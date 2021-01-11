En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

11.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:06
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,63 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,19 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,63 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,19 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,12 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0107213,63
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1366363,19
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0845973,12
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0446633,10
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,8957422,74
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4341182,68
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,7579522,15
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0694162,13
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0375342,12
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)100,8241932,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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