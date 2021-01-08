En fazla kazandıran yatırım fonları
08.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:49
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,18 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,18 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,370581
|2,38
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,924062
|2,18
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|134,313140
|2,08
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,114537
|1,91
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057947
|1,91
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|20,004584
|1,78
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,845192
|1,68
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036754
|1,65
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,681174
|1,62
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|114,810030
|1,55
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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