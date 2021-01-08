En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,18 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.