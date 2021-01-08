En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

08.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:49
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,18 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 2,18 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 2,08 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,3705812,38
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,9240622,18
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,3131402,08
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1145371,91
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0579471,91
Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF20,0045841,78
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,8451921,68
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0367541,65
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,6811741,62
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)114,8100301,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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