En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

05.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:14
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,70 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,35 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,70 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,35 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,3130913,19
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,3766452,70
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0462252,35
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,1344852,22
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF18,7059822,08
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)19,2252772,06
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0666382,04
QNB Finans Portföy Altın BYF40,7390081,99
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,6335981,97
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0386821,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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