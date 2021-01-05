En fazla kazandıran yatırım fonları
05.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:14
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,70 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,35 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,70 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,35 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,313091
|3,19
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,376645
|2,70
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046225
|2,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,134485
|2,22
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|18,705982
|2,08
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|19,225277
|2,06
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,066638
|2,04
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|40,739008
|1,99
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,633598
|1,97
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,038682
|1,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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