En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,70 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,35 ile "Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.