Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
04.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:51
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,6600851,29Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,6111621,28Yapı Kredi Port. PY Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,660085
|1,29
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,611162
|1,28
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,165905
|1,20
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,090143
|1,18
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059064
|1,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044023
|1,97
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010089
|1,34
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,082020
|1,17
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042382
|1,16
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024543
|1,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,104448
|1,54
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,369626
|1,49
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,130450
|1,44
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,083104
|1,37
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|134,896389
|1,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,256130
|1,72
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,110490
|1,46
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,076599
|1,31
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,350913
|1,22
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,109719
|1,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,059592
|1,61
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,743776
|1,50
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,139890
|1,36
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,829603
|1,36
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,166322
|1,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037317
|1,85
|İş Portföy Altın Fonu
|0,048972
|1,85
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,054479
|1,75
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,042957
|1,74
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,753346
|1,66
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,050426
|0,19
|Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|0,010045
|0,19
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,070473
|0,18
|Mükafat Portföy Para Piyasası Fonu
|1,011100
|0,18
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061811
|0,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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