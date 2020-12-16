Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
16.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:49
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0412210,18Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0687890,17Yapı Kredi Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,041221
|0,18
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,068789
|0,17
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,228364
|0,15
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026367
|0,14
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234939
|0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,012499
|1,66
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010523
|0,73
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,617586
|0,60
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038383
|0,55
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,264631
|0,54
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,534091
|0,98
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,108827
|0,93
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|107,946970
|0,89
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043750
|0,85
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|19,001895
|0,85
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|8,605952
|0,73
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,803610
|0,69
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,061076
|0,43
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|9,915422
|0,40
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022640
|0,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,191816
|1,07
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,967368
|1,06
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,889432
|1,02
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,061699
|0,98
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,792613
|0,94
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,978736
|1,17
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,129304
|1,14
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,109816
|1,12
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,233755
|1,10
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038528
|1,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|İş Portföy Para Piyasası Fonu
|292,807057
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,041390
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,176280
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061310
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,904113
|0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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