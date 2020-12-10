Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

10.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:25
Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,62 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,56 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,62 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,56 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,0174962,73
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1010582,62
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0512142,56
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,4301232,03
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,6813261,92
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,2538371,69
Tacirler Portföy Değ. Fon3,6743211,63
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)16,6453611,57
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0544191,42
TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1280691,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız
Son dakika haber: Tarıma dayalı ekonomik yatırım destekleme müracaatları başladı
Son dakika haber: Tarıma dayalı ekonomik yatırım destekleme müracaatları başladı
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates oldu
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Sermiyan Midyat Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Pfizer Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:32:49. #1.15#
title