Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
08.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:15
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,365115
|0,91
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079213
|0,86
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,061602
|0,77
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|8,930552
|0,73
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|750,324270
|0,70
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,017512
|1,95
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025481
|1,48
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,886637
|1,35
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044807
|1,16
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038224
|1,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,444824
|1,82
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,025997
|1,82
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,118415
|1,34
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084998
|1,30
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,122883
|1,16
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042676
|7,79
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,210461
|1,82
|HSBC Portföy Değ. Fon
|128,205678
|0,70
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,049080
|0,70
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,418520
|0,61
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029500
|0,80
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,067844
|0,62
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,325138
|0,57
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,031710
|0,49
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,309666
|0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,165552
|2,57
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,459184
|2,07
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,713615
|1,72
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,982015
|0,35
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,849222
|0,20
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,037008
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,626316
|0,04
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,172231
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,023198
|0,04
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|102,466056
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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