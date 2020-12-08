Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

08.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:15
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,3651150,91
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0792130,86
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0616020,77
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,9305520,73
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF750,3242700,70
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0175121,95
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254811,48
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,8866371,35
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0448071,16
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0382241,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,4448241,82
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0259971,82
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1184151,34
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0849981,30
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,1228831,16
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0426767,79
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,2104611,82
HSBC Portföy Değ. Fon128,2056780,70
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,0490800,70
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,4185200,61
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0295000,80
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,0678440,62
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,3251380,57
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0317100,49
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,3096660,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,1655522,57
QNB Finans Portföy Altın BYF41,4591842,07
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,7136151,72
Gedik Portföy Altın Fon0,9820150,35
HSBC Portföy Altın Fonu3,8492220,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0370080,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6263160,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1722310,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0231980,04
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu102,4660560,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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