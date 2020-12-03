Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

03.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:03
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0782400,09Osmanlı Portföy Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0782400,09
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1133580,05
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7372200,05
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0276100,04
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu2,8849060,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0099860,78
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9947110,49
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,5824870,24
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7627290,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1740360,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)16,3068511,50
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,0101531,48
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,4695831,13
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,4075441,01
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0253491,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon9,6287780,55
Gedik Portföy Karma Fon1,1280710,47
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu4,1714890,41
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0344470,40
Aura Portföy Değ. Fon0,7629990,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4407211,35
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1617980,89
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0604010,78
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8482010,66
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9488520,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1263490,89
TEB Portföy Altın Fonu0,1073310,82
İş Portföy Altın Fonu0,0495350,76
Fiba Portföy Altın Fonu0,0377060,71
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0640200,70
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0348050,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0610010,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8948410,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8837900,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6251540,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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