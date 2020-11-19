Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0400600,37Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0668290,32Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,040060 0,37 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,066829 0,32 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,222126 0,23 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,027064 0,22 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,602274 0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,172812 0,92 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,166794 0,63 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,179894 0,49 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,284370 0,43 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 1,000094 0,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 14,051504 5,48 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101735 5,25 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051408 5,07 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052105 4,01 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 16,271144 3,88 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,038048 4,68 Tacirler Portföy Değ. Fon 3,284468 2,70 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,360353 2,11 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,056770 1,97 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,986669 1,86 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,521097 2,73 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,186443 2,22 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,196669 1,59 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,242925 1,23 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,197003 0,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,028981 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,023228 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,621856 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,884507 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,879115 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi