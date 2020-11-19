Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

19.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:59
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0400600,37Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0668290,32Yapı Kredi Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0400600,37
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0668290,32
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,2221260,23
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0270640,22
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6022740,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,1728120,92
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1667940,63
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,1798940,49
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,2843700,43
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,0000940,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,0515045,48
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1017355,25
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0514085,07
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0521054,01
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF16,2711443,88
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0380484,68
Tacirler Portföy Değ. Fon3,2844682,70
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3603532,11
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0567701,97
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,9866691,86
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,5210972,73
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,1864432,22
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,1966691,59
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,2429251,23
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,1970030,65
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0289810,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0232280,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6218560,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8845070,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8791150,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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