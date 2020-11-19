Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
19.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 13:59
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0400600,37Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0668290,32Yapı Kredi Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,040060
|0,37
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,066829
|0,32
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,222126
|0,23
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027064
|0,22
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,602274
|0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,172812
|0,92
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,166794
|0,63
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,179894
|0,49
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,284370
|0,43
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,000094
|0,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,051504
|5,48
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101735
|5,25
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051408
|5,07
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052105
|4,01
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|16,271144
|3,88
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,038048
|4,68
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,284468
|2,70
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,360353
|2,11
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,056770
|1,97
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,986669
|1,86
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,521097
|2,73
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,186443
|2,22
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,196669
|1,59
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,242925
|1,23
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,197003
|0,65
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,028981
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023228
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,621856
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,884507
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,879115
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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