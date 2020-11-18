Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045212 1,05 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,236253 0,93 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087261 0,84 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,060050 0,71 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,075138 0,71 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024033 1,05 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009231 0,94 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042930 0,75 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,083553 0,65 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,686782 0,57 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,114490 1,29 Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,591018 1,06 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,050507 1,04 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,040210 0,78 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,056579 0,69 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,050757 2,15 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,385279 0,99 İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon 0,040927 0,28 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,654015 0,22 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022082 0,20 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,000063 0,97 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,263920 0,91 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028776 0,84 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,902489 0,58 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030418 0,58 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,038863 0,60 Ak Portföy Altın Fonu 0,104621 0,59 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065917 0,58 Deniz Port. Altın Fonu 0,056772 0,58 Garanti Portföy Altın Fonu 0,129854 0,58 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,162952 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,028581 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060638 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,621626 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,878792 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi