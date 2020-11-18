Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
18.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:30
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045212
|1,05
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,236253
|0,93
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087261
|0,84
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060050
|0,71
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,075138
|0,71
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024033
|1,05
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009231
|0,94
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042930
|0,75
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,083553
|0,65
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,686782
|0,57
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,114490
|1,29
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,591018
|1,06
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,050507
|1,04
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,040210
|0,78
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,056579
|0,69
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,050757
|2,15
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,385279
|0,99
|İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,040927
|0,28
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,654015
|0,22
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022082
|0,20
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,000063
|0,97
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,263920
|0,91
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,028776
|0,84
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,902489
|0,58
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,030418
|0,58
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,038863
|0,60
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,104621
|0,59
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,065917
|0,58
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056772
|0,58
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,129854
|0,58
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,162952
|0,05
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,028581
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060638
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,621626
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,878792
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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