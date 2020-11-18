Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

18.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:30
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0452121,05
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,2362530,93
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0872610,84
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0600500,71
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0751380,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0240331,05
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0092310,94
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0429300,75
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0835530,65
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,6867820,57
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1144901,29
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,5910181,06
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0505071,04
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0402100,78
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0565790,69
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,0507572,15
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,3852790,99
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,0409270,28
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,6540150,22
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0220820,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,0000630,97
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,2639200,91
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0287760,84
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,9024890,58
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0304180,58
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0388630,60
Ak Portföy Altın Fonu0,1046210,59
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0659170,58
Deniz Port. Altın Fonu0,0567720,58
Garanti Portföy Altın Fonu0,1298540,58
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1629520,05
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0285810,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0606380,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6216260,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8787920,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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