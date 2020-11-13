Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

13.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:53
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596365 1,20
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835421 1,01
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235891 0,88
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,256145 0,60
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 176,329196 0,51
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051024 0,73
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,100268 0,37
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,076052 0,35
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,726898 0,30
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 84,863026 0,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,356392 0,55
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034227 0,42
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,024688 0,38
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,064632 0,35
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,529078 0,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,630439 0,11
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,610257 0,04
KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu 1,033649 0,04
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,326588 0,03
KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,532331 0,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,023179 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,026635 0,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,063982 0,04
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,687532 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,877175 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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