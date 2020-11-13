Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
13.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:53
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,596365
|1,20
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,835421
|1,01
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235891
|0,88
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,256145
|0,60
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|176,329196
|0,51
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051024
|0,73
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,100268
|0,37
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,076052
|0,35
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,726898
|0,30
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|84,863026
|0,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,356392
|0,55
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034227
|0,42
|Global Md Portföy İki. Değ. Fonu
|0,024688
|0,38
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,064632
|0,35
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,529078
|0,33
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,630439
|0,11
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,610257
|0,04
|KT Port. Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sert.Kat.Fonu
|1,033649
|0,04
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,326588
|0,03
|KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,532331
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,023179
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,026635
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,063982
|0,04
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,687532
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,877175
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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