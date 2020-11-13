En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

13.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:50
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,01 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,88 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,01 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,88 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596365 1,20
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,835421 1,01
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235891 0,88
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051024 0,73
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,256145 0,60
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,356392 0,55
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 176,329196 0,51
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 7,979332 0,47
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034227 0,42
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,737414 0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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