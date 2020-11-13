En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,20 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,01 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,88 ile "Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.