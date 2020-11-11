Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,12 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 3,90 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,80 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.