Son dakika: En fazla kazandıran yatırım fonları
11.11.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:45
Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,12 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 3,90 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,80 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,12 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 3,90 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,80 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,587022
|4,12
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091739
|3,90
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046469
|3,80
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009865
|3,54
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,088773
|2,36
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|103,640684
|2,22
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049307
|2,20
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|16,583478
|1,87
|Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF
|15,905136
|1,83
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|5,477458
|1,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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