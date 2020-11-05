Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

05.11.2020 15:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:35
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,039667 0,83
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,067249 0,67
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078672 0,59
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,388374 0,50
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,047629 0,44
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038249 4,25
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,910357 3,15
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009628 2,60
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046216 1,39
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,115395 1,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 138,850755 3,88
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,261415 3,18
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,084611 3,11
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,295175 2,75
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,350159 2,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022857 2,65
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,933302 2,50
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,020102 1,57
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,108710 1,42
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,850078 1,02
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,313374 2,00
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,150825 1,87
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,134282 1,84
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,110118 1,83
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,169932 0,54
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Para Piyasası Fonu 288,799563 0,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,618663 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,023515 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,874616 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060346 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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