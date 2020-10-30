Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,10 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.