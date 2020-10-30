Son dakika haber | En fazla kazandıran yatırım fonları
30.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.10.2020 13:51
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,10 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,10 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,037391
|3,10
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|793,869650
|1,34
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,663961
|0,90
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,483911
|0,82
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|97,047570
|0,66
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,910827
|0,63
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,181100
|0,30
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,686397
|0,22
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,066758
|0,21
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,070281
|0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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