Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
28.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:02
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,038614
|1,37
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,065521
|1,25
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|783,400165
|1,24
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,090227
|1,22
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,090210
|1,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009322
|3,21
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036218
|1,72
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043887
|1,36
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,714507
|1,17
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,045881
|1,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|96,410377
|3,43
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,081348
|2,75
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041288
|2,74
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,038704
|2,41
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,080615
|1,96
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,984501
|1,85
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,109153
|1,45
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,107264
|1,24
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022254
|1,18
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,550826
|1,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,043335
|2,35
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,122690
|1,88
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,109122
|1,38
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,066002
|1,28
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,030923
|1,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|50,072458
|1,59
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,649626
|1,45
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|44,263844
|1,45
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,168468
|1,33
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,064500
|1,27
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,311346
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,060169
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,020410
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,616837
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,872083
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500