Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

28.10.2020 13:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:02
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,038614 1,37
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,065521 1,25
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 783,400165 1,24
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,090227 1,22
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,090210 1,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009322 3,21
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036218 1,72
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043887 1,36
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,714507 1,17
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,045881 1,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 96,410377 3,43
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081348 2,75
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041288 2,74
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,038704 2,41
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,080615 1,96
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,984501 1,85
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,109153 1,45
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,107264 1,24
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022254 1,18
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,550826 1,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,043335 2,35
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,122690 1,88
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,109122 1,38
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,066002 1,28
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 2,030923 1,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 50,072458 1,59
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,649626 1,45
QNB Finans Portföy Altın BYF 44,263844 1,45
HSBC Portföy Altın Fonu 4,168468 1,33
Gedik Portföy Altın Fon 1,064500 1,27
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,311346 0,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060169 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,020410 0,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,616837 0,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,872083 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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