Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

20.10.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:01
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583316 0,30
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231818 0,23
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,037886 0,19
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,823259 0,08
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,057130 0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024317 0,35
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,124384 0,12
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,571967 0,09
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,726670 0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086191 4,44
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043694 4,20
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,968265 4,17
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 95,127199 2,64
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047742 2,48
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,139021 1,02
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,441634 1,01
Aura Portföy Değ. Fon 0,740864 0,84
HSBC Portföy Değ. Fon 120,333243 0,80
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,054152 0,73
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,136067 2,44
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,976691 2,07
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,225515 0,97
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,149808 0,82
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,383680 0,48
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,531318 1,11
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,314085 0,33
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,704909 0,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,615128 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,017472 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060002 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,869713 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 100,666596 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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