Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
14.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|757,962741
|0,59
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,088160
|0,52
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,045407
|0,36
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,037850
|0,32
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,583538
|0,31
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009316
|1,51
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036602
|0,16
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,137713
|0,14
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,054377
|0,09
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,236864
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088422
|1,11
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,114042
|1,02
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045258
|0,93
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,670997
|0,89
|İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu
|1,198726
|0,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034530
|0,92
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,082394
|0,76
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,732489
|0,50
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,036453
|0,49
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112871
|0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,102871
|0,67
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,917853
|0,46
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,350694
|0,34
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,275630
|0,22
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029537
|0,19
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022761
|0,04
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,015353
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059883
|0,03
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|69,958893
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,868034
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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