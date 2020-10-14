Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

14.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:12
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 757,962741 0,59
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,088160 0,52
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,045407 0,36
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,037850 0,32
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,583538 0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009316 1,51
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,036602 0,16
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,137713 0,14
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,054377 0,09
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,236864 0,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088422 1,11
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,114042 1,02
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,045258 0,93
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,670997 0,89
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu 1,198726 0,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034530 0,92
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,082394 0,76
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,732489 0,50
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,036453 0,49
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112871 0,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,102871 0,67
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,917853 0,46
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,350694 0,34
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,275630 0,22
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,029537 0,19
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022761 0,04
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,015353 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059883 0,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 69,958893 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,868034 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Özgü Namal Ercan Kesal Yasmin Erbil Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Ozan Kabak Burak Yılmaz Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ekim Apple Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 15:41:28. #1.15#
title