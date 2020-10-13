Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
13.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:15
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Gedik Portföy Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019185
|0,32
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|753,517813
|0,25
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,074019
|0,15
|Gedik Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|2,848693
|0,12
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,050083
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036542
|1,46
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,052477
|0,68
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,707712
|0,67
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,798052
|0,51
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,152491
|0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,210969
|2,13
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|132,341998
|1,90
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092617
|1,89
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,117412
|1,87
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,106240
|1,83
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|3,059003
|1,74
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,036274
|1,49
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,108530
|0,97
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,021955
|0,96
|HSBC Portföy Değ. Fon
|118,272950
|0,87
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,199990
|1,92
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,908981
|1,86
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,095514
|1,44
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,342686
|0,84
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,118797
|0,44
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,179938
|1,79
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,965636
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,613788
|0,03
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,015001
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,867753
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|100,444526
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,680418
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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