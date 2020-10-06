Son dakika haber! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,87 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,20 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,87 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,20 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,60 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008978 5,87 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,115412 3,20 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,999782 2,60 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023017 2,50 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,853753 2,39 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 124,242359 2,17 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034441 2,15 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,096775 2,03 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,344924 1,98 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,313296 1,93 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara