Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
02.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,587381
|0,41
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233117
|0,37
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|741,315307
|0,26
|Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023534
|0,25
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,827427
|0,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,034302
|0,67
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,030143
|0,49
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,180427
|0,35
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,099839
|0,22
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,123330
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,315974
|1,05
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,284090
|0,90
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,503371
|0,89
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|124,189692
|0,79
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,045063
|0,69
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035210
|1,50
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,828109
|1,01
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,009233
|0,76
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034151
|0,63
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,112677
|0,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,914817
|1,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062279
|1,30
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,810291
|1,26
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,991826
|1,25
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,206232
|1,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039147
|1,39
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,130050
|1,35
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,110914
|1,35
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,056830
|1,35
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,066127
|1,35
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,611993
|0,11
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,011192
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,157067
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022868
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059655
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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