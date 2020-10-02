Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

02.10.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.10.2020 14:12
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,587381 0,41
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,233117 0,37
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 741,315307 0,26
Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023534 0,25
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,827427 0,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034302 0,67
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,030143 0,49
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,180427 0,35
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,099839 0,22
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,123330 0,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,315974 1,05
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,284090 0,90
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,503371 0,89
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 124,189692 0,79
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,045063 0,69
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035210 1,50
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,828109 1,01
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009233 0,76
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034151 0,63
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,112677 0,40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,914817 1,35
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062279 1,30
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,810291 1,26
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,991826 1,25
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,206232 1,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu 0,039147 1,39
Garanti Portföy Altın Fonu 0,130050 1,35
TEB Portföy Altın Fonu 0,110914 1,35
Deniz Port. Altın Fonu 0,056830 1,35
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066127 1,35
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,611993 0,11
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,011192 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,157067 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022868 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059655 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Ivana Sert Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Babel Erol Bulut Sergen Yalçın Ali Palabıyık Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 14:39:47. #1.15#
title