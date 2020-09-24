Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
24.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:13
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|737,465136
|0,47
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,061420
|0,45
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,601511
|0,45
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,844639
|0,43
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,057521
|0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,433257
|0,75
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008954
|0,20
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,063070
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|83,951967
|1,79
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,996842
|1,45
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,075894
|1,39
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,626670
|1,37
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,038748
|1,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,651635
|2,15
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,102877
|0,83
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,311155
|0,63
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,753546
|0,51
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,101605
|0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,788931
|0,77
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,995895
|0,53
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,012243
|0,43
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,167591
|0,37
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,029997
|0,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,008611
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,142118
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,862823
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,143108
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,029177
|0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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