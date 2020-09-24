Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

24.09.2020 13:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:13
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 737,465136 0,47
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061420 0,45
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,601511 0,45
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,844639 0,43
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,057521 0,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,433257 0,75
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008954 0,20
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,063070 0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 83,951967 1,79
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,996842 1,45
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,075894 1,39
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,626670 1,37
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038748 1,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,651635 2,15
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,102877 0,83
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,311155 0,63
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,753546 0,51
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,101605 0,47
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,788931 0,77
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,995895 0,53
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,012243 0,43
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,167591 0,37
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029997 0,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,008611 0,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,142118 0,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,862823 0,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,143108 0,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,029177 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Volkan Bozkır Emmanuel Macron
Magazin Hanife Cem Yılmaz Enes Batur Jennifer Lopez
Spor Falcao Erol Bulut Eddie Newton Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Ankara Saldırı Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:19:44. #1.15#
title