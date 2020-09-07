Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
07.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:39

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 713,293413 0,25
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,606175 0,18
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,055968 0,17
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,036003 0,16
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,441129 0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,044556 0,29
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023087 0,23
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,683221 0,20
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,708819 0,08
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,947593 0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,099382 1,63
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020780 1,52
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,145998 1,52
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,763154 1,33
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 13,873060 1,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,032097 1,32
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,714613 0,82
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050220 0,80
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,097861 0,75
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,304361 0,64
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,129768 1,34
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,652206 0,73
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,849092 0,70
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,188875 0,47
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,781266 0,42
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu 0,127894 0,47
Deniz Port. Altın Fonu 0,055979 0,47
TEB Portföy Altın Fonu 0,109250 0,46
Ak Portföy Altın Fonu 0,103189 0,46
İş Portföy Altın Fonu 0,050284 0,45
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,003272 0,09
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,136534 0,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059233 0,08
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 73,459507 0,08
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,433702 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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