Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Aura Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
04.09.2020 13:53 | Son Güncelleme: 04.09.2020 13:57

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,040166 0,83
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 711,522109 0,69
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,055875 0,64
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,083019 0,64
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,429685 0,58
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042683 0,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047096 0,96
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,109354 0,93
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,316465 0,59
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033652 0,28
TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon 2,361002 0,27
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,097130 0,26
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,100381 0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027477 0,63
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,075537 0,54
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,029313 0,52
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,858660 0,44
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,256925 0,27
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 40,920908 0,52
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,214547 0,40
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,002335 0,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,135569 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022694 0,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,672975 0,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062638 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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