Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033446 2,80
Yapı Kredi Port. Eur.
10.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:14
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,033446
|2,80
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,191260
|2,32
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,057293
|2,24
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,422179
|1,94
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|8,181112
|1,78
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,929019
|2,03
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,305460
|1,65
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,105370
|1,55
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,039939
|1,11
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,583823
|1,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,091870
|4,72
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,283731
|4,38
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|13,146146
|3,40
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|77,284363
|3,39
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,092716
|3,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,328804
|3,73
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,094005
|2,10
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,507839
|1,98
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049884
|1,86
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,684068
|1,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,593197
|3,53
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,948649
|3,42
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,088255
|3,00
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,240760
|2,15
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,780604
|2,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068366
|2,10
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,108227
|2,07
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,114600
|2,04
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,046275
|1,95
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,133936
|1,94
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,853178
|0,07
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058827
|0,07
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022386
|0,07
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|98,821833
|0,07
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,021335
|0,07
Kaynak: AA