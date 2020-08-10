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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033446 2,80
Yapı Kredi Port. Eur.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
10.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:14

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033446 2,80
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,191260 2,32
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,057293 2,24
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,422179 1,94
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,181112 1,78
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,929019 2,03
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,305460 1,65
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,105370 1,55
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,039939 1,11
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,583823 1,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,091870 4,72
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,283731 4,38
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,146146 3,40
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 77,284363 3,39
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,092716 3,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,328804 3,73
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,094005 2,10
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,507839 1,98
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049884 1,86
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,684068 1,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,593197 3,53
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,948649 3,42
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,088255 3,00
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,240760 2,15
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,780604 2,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068366 2,10
Ak Portföy Altın Fonu 0,108227 2,07
TEB Portföy Altın Fonu 0,114600 2,04
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,046275 1,95
Garanti Portföy Altın Fonu 0,133936 1,94
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,853178 0,07
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058827 0,07
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022386 0,07
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 98,821833 0,07
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,021335 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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