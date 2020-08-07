Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 699,691797 3,73 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,907075 2,66 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,065509 2,43 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,041961 2,41 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,080860 2,34 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042186 2,74 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039127 2,71 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,076316 2,46 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009062 2,40 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,031231 2,34 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,069231 3,30 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,087820 2,92 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 113,946657 2,69 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,097469 2,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,033762 2,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,272290 2,35 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,599037 1,86 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092071 1,24 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,023672 0,67 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,527324 0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062920 3,25 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,214593 3,23 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,817692 3,14 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,945463 3,03 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,763785 1,99 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,369103 6,71 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 48,225206 4,24 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,693684 4,07 HSBC Portföy Altın Fonu 4,027142 3,38 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039525 3,34 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062246 0,02 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022371 0,02 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022553 0,02 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,020655 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058786 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA