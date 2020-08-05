Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,064822 2,15 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,055499 0,76 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,803664 0,73 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,078226 0,42 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,185215 0,41 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008630 1,23 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,030233 0,86 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,039877 0,67 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,518857 0,64 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,037706 0,36 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,096176 1,27 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,032271 1,19 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,066353 0,80 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,093721 0,78 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 110,127765 0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,507764 0,81 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,545736 0,80 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,027855 0,14 Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,020974 0,13 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,631784 0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,058738 0,80 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,134219 0,64 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,700008 0,64 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,817275 0,63 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025442 0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 36,839973 7,95 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,471116 1,73 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,526362 1,69 HSBC Portföy Altın Fonu 3,752936 1,11 Deniz Port. Altın Fonu 0,053771 0,75 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,127746 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,603223 0,02 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028858 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058759 0,02 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,852230 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA