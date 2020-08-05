Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,064822 2,15
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
05.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:11
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,064822
|2,15
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,055499
|0,76
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,803664
|0,73
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,078226
|0,42
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,185215
|0,41
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008630
|1,23
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,030233
|0,86
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,039877
|0,67
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,518857
|0,64
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,037706
|0,36
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,096176
|1,27
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,032271
|1,19
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,066353
|0,80
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,093721
|0,78
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|110,127765
|0,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,507764
|0,81
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,545736
|0,80
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,027855
|0,14
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,020974
|0,13
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,631784
|0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,058738
|0,80
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,134219
|0,64
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,700008
|0,64
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,817275
|0,63
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025442
|0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|36,839973
|7,95
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,471116
|1,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|44,526362
|1,69
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,752936
|1,11
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,053771
|0,75
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,127746
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,603223
|0,02
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028858
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058759
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,852230
|0,02
Kaynak: AA