HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033181 0,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
28.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:23

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033181 0,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,596480 0,25
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039927 0,21
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 7,394032 0,20
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062303 0,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,038932 1,70
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,498283 1,37
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008468 0,85
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020696 0,73
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,910786 0,66
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,102758 2,86
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,063309 2,19
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031794 2,07
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,922584 1,73
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,337638 1,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,609990 2,88
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008913 1,17
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,514808 0,97
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,366021 0,68
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,544779 0,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,002886 2,54
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,646941 2,43
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,056821 2,26
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,097963 2,00
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,340867 1,81
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 34,807117 6,55
İş Portföy Altın Fonu 0,046621 2,44
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,060397 2,44
Garanti Portföy Altın Fonu 0,118697 2,40
Ak Portföy Altın Fonu 0,095885 2,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,602282 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058660 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,125854 0,02
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,269731 0,02
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,023162 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Spor
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı Politika
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı Güncel
Belediye başkanı ile şoförünün karısı arasında yasak aşk skandalı! Görüntüler ortaya çıktı
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti 3. Sayfa
Tartıştığı eşini su almaya gönderdikten sonra boğazına dayadığı silahla intihar etti
Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti Spor
Beşiktaş, eski oyuncusu Marcelo'yu transfer etmek için harekete geçti
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Dünya
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca köprüye çıkıp kendini kesti
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
15 Temmuz gecesi darbecilere direnen Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu emekli edildi
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak yalanladı
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
Öz kardeşleri tarafından 800 bin lira dolandırılan kadın, valilik binasında intihara kalkıştı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
Bursa'da 51 suçtan kaydı bulunan kapkaççıyı elindeki yara bandı yakalattı
16 yaşındaki çocuk tabancasını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu
16 yaşındaki çocuk tabancasını temizlerken yanlışlıkla annesini vurdu
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek
Trump'tan dünyayı heyecanlandıran sözler: Bir koronavirüs aşısı denemesinde daha son aşamaya geçilecek
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Almanya, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımı ilk kez bu kadar net ifade etti: Artık Türkiye'ye silah satmıyoruz
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada
Kavgalı oldukları ailenin otomobilini tahtalarla parçaladılar! Dehşet anları kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı çıkışı Kurban Bayramı için uyarıda bulundu
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Meteoroloji, toplam 16 il için sarı uyarı verip kuvvetli rüzgara karşı uyardı
Galatasaray ve Beşiktaş, Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile ilgileniyor
Galatasaray ve Beşiktaş, Kosovalı orta saha oyuncusu Blend Baftiu ile ilgileniyor
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Karslı iki kardeş 2 metrelik yayın balığı yakaladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Haydar Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu
Magazin Can Yaman Ozan Güven Hande Erçel Nebahat Çehre
Spor Falcao Mehmet Topal Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 14:26:44. #1.15#
title