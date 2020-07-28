Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033181 0,26
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
28.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:23
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,033181
|0,26
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,596480
|0,25
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039927
|0,21
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|7,394032
|0,20
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062303
|0,19
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,038932
|1,70
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,498283
|1,37
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008468
|0,85
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020696
|0,73
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,910786
|0,66
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,102758
|2,86
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,063309
|2,19
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,031794
|2,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|104,922584
|1,73
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,337638
|1,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,609990
|2,88
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008913
|1,17
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,514808
|0,97
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|39,366021
|0,68
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,544779
|0,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,002886
|2,54
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,646941
|2,43
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,056821
|2,26
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,097963
|2,00
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,340867
|1,81
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|34,807117
|6,55
|İş Portföy Altın Fonu
|0,046621
|2,44
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,060397
|2,44
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,118697
|2,40
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,095885
|2,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,602282
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058660
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,125854
|0,02
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,269731
|0,02
|İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu
|1,023162
|0,02
Kaynak: AA