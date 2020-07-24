Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,057397 0,66 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033287 0,65 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,191431 0,60 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,746944 0,48 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,401498 0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,037976 0,72 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,475974 0,69 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020681 0,61 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,901675 0,30 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,043983 0,28 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 17,257281 1,37 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,929289 1,18 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078904 1,12 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,264499 1,01 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,202172 0,97 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,490933 1,30 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,546961 0,95 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,093574 0,77 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,099528 0,57 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,542402 0,54 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,722028 1,60 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,293952 1,17 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,936908 1,15 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,055109 0,93 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,704344 0,87 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 32,705198 2,96 QNB Finans Portföy Altın BYF 36,833673 1,73 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 41,450151 1,56 HSBC Portföy Altın Fonu 3,500500 1,06 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,058470 0,93 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,056412 0,05 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,017889 0,04 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,002046 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,124933 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022489 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA