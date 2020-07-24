Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,057397 0,66
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
24.07.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:41
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,057397
|0,66
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,033287
|0,65
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,191431
|0,60
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,746944
|0,48
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,401498
|0,40
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,037976
|0,72
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,475974
|0,69
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020681
|0,61
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,901675
|0,30
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,043983
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|17,257281
|1,37
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,929289
|1,18
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078904
|1,12
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,264499
|1,01
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,202172
|0,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,490933
|1,30
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,546961
|0,95
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,093574
|0,77
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,099528
|0,57
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,542402
|0,54
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,722028
|1,60
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,293952
|1,17
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,936908
|1,15
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055109
|0,93
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,704344
|0,87
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|32,705198
|2,96
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,833673
|1,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,450151
|1,56
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,500500
|1,06
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,058470
|0,93
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,056412
|0,05
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,017889
|0,04
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|1,002046
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,124933
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022489
|0,03
Kaynak: AA