Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033072 0,37 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039834 0,35 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,057022 0,32 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,190297 0,22 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062228 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,465930 0,95 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,037706 0,65 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,065771 0,46 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,896076 0,39 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,652676 0,30 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,099228 1,93 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,605244 0,83 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,181994 0,80 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 14,057879 0,56 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,181016 0,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,539481 0,59 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,459082 0,54 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,098965 0,41 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,200881 0,35 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092859 0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,060695 1,97 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,689568 1,93 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,583433 1,87 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,054603 1,73 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,267486 0,61 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 31,763559 5,24 Garanti Portföy Altın Fonu 0,113955 1,98 Deniz Port. Altın Fonu 0,049948 1,97 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,057933 1,95 Ak Portföy Altın Fonu 0,092086 1,94 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022307 0,02 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022483 0,02 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062056 0,02 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028784 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058597 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA