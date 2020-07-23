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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033072 0,37
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
23.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:53

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033072 0,37
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039834 0,35
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,057022 0,32
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,190297 0,22
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062228 0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,465930 0,95
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,037706 0,65
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,065771 0,46
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,896076 0,39
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,652676 0,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,099228 1,93
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,605244 0,83
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,181994 0,80
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 14,057879 0,56
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,181016 0,54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,539481 0,59
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,459082 0,54
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,098965 0,41
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,200881 0,35
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092859 0,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,060695 1,97
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,689568 1,93
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,583433 1,87
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,054603 1,73
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,267486 0,61
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 31,763559 5,24
Garanti Portföy Altın Fonu 0,113955 1,98
Deniz Port. Altın Fonu 0,049948 1,97
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,057933 1,95
Ak Portföy Altın Fonu 0,092086 1,94
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022307 0,02
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022483 0,02
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062056 0,02
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028784 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058597 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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