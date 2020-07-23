Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033072 0,37
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
23.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:53
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,033072
|0,37
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039834
|0,35
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,057022
|0,32
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,190297
|0,22
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062228
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,465930
|0,95
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,037706
|0,65
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,065771
|0,46
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,896076
|0,39
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,652676
|0,30
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,099228
|1,93
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,605244
|0,83
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,181994
|0,80
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|14,057879
|0,56
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,181016
|0,54
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,539481
|0,59
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,459082
|0,54
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,098965
|0,41
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,200881
|0,35
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092859
|0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,060695
|1,97
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,689568
|1,93
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,583433
|1,87
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,054603
|1,73
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,267486
|0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|31,763559
|5,24
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,113955
|1,98
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,049948
|1,97
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,057933
|1,95
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,092086
|1,94
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022307
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022483
|0,02
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,062056
|0,02
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028784
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058597
|0,02
Kaynak: AA