Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032949 0,95 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056838 0,80 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,189870 0,77 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,728039 0,72 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,076635 0,49 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008499 2,32 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,020646 2,24 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,037461 1,58 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,088876 0,85 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,452099 0,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,095965 1,90 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031636 0,89 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,042255 0,36 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,092840 0,28 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049740 0,26 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,543868 1,87 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092609 0,72 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,522571 0,70 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,411936 0,32 İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029571 0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,657656 0,68 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,053674 0,57 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,554404 0,51 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,040206 0,47 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025130 0,22 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 30,182136 6,21 QNB Finans Portföy Altın BYF 35,892947 1,03 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 40,397651 1,00 HSBC Portföy Altın Fonu 3,405767 0,63 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,056824 0,53 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058585 0,02 Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 0,028778 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,124385 0,02 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,021894 0,02 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,017269 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA