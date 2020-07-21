Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,708409 0,37 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025628 0,20 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,841463 0,19 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032639 0,19 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,076258 0,19 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036879 0,99 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,443195 0,68 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,062953 0,67 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,885988 0,63 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,064028 0,62 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,064387 2,61 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 107,181571 2,38 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031358 1,76 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,322951 1,46 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,270032 1,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,464261 2,47 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,537570 0,44 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,511071 0,37 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,099124 0,37 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008713 0,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,934810 1,73 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,706983 1,32 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,286907 0,99 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,035363 0,41 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,546532 0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 28,417496 2,38 Fiba Portföy Altın Fonu 0,033419 0,40 Garanti Portföy Altın Fonu 0,111162 0,40 Deniz Port. Altın Fonu 0,048734 0,39 Ak Portföy Altın Fonu 0,089859 0,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,050853 0,02 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,062031 0,02 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,017065 0,02 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,601491 0,02 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,849749 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA