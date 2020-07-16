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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


HSBC Portföy Uzun Vad.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
16.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:33

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588948 0,13
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,837942 0,13
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234208 0,11
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,683408 0,09
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030578 0,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008383 2,70
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,072364 0,88
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,036481 0,32
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,032410 0,20
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,867133 0,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,081671 2,49
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,092422 1,50
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,049270 1,29
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042011 1,14
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 104,981855 0,98
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,029449 0,32
HSBC Portföy Değ. Fon 113,633175 0,32
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 38,532974 0,22
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,196357 0,21
Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,502424 0,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,659921 0,24
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,859287 0,19
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,074883 0,13
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020597 0,06
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018353 0,05
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 35,409809 0,17
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,860253 0,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058511 0,04
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,123013 0,04
İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,020653 0,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,821324 0,04
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,331804 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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