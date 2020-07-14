Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,680953 0,24
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.
14.07.2020 14:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:19
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,680953
|0,24
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039507
|0,17
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032536
|0,13
|İş Portföy Maks. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,040323
|0,11
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,062079
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,058013
|1,63
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020446
|1,47
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,425220
|1,03
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,863741
|0,72
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,025860
|0,63
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,095821
|4,41
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,234883
|4,12
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,041536
|3,90
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,271527
|3,83
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,029749
|3,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,359884
|4,80
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,524199
|3,90
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,800363
|1,94
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,052322
|1,75
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,098350
|1,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,855844
|4,97
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,655877
|4,60
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,227912
|3,95
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,072233
|0,62
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,549298
|0,21
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|27,629910
|2,82
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,831057
|0,25
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095415
|0,21
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,056549
|0,21
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,038560
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,015741
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058487
|0,02
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,600731
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,848583
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,122557
|0,02
Kaynak: AA