Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,588614 0,19 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,234055 0,17 Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030553 0,14 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,836511 0,14 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,252662 0,11 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008299 1,90 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,008886 0,52 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,410717 0,41 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,072066 0,35 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029407 0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,080412 1,05 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,064181 0,99 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091042 0,60 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 106,067012 0,27 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047905 0,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,036634 0,06 Actus Portföy 2020 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,734075 0,06 Ak Portföy Değ. Fon 0,177620 0,05 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,624474 0,04 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon 0,020196 0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,642104 0,11 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020580 0,08 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,576829 0,07 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018342 0,07 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,038283 0,06 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,873250 0,36 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,732367 0,18 QNB Finans Portföy Altın BYF 35,292088 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058475 0,06 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,122339 0,06 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,848418 0,06 İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu 1,020068 0,06 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,326423 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA