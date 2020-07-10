Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab.
10.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:21
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039740
|0,16
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,977297
|0,12
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,379628
|0,09
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,051642
|0,09
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056597
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020331
|0,80
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,404985
|0,37
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036789
|0,19
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,646311
|0,02
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,029352
|0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,063550
|1,18
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|105,782755
|0,90
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,094195
|0,73
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,041584
|0,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092116
|0,16
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,188816
|0,14
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,471786
|0,13
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029627
|0,04
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,020189
|0,02
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,037672
|1,19
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,552598
|1,15
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,653529
|1,13
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053455
|0,90
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,640358
|0,18
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095634
|1,19
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,111457
|1,19
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,056674
|1,18
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,090108
|1,18
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,048870
|1,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022427
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,847918
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058439
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,037981
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,121665
|0,02
Kaynak: AA