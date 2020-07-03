Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056996 0,61
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
03.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:45
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056996
|0,61
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032950
|0,46
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,190149
|0,43
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039108
|0,36
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,653187
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008205
|1,52
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,984796
|1,44
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019759
|0,90
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,853240
|0,72
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,036084
|0,61
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,991183
|3,31
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,048257
|2,56
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,091687
|2,46
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,173816
|2,27
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021246
|2,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,437902
|1,81
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,312554
|1,25
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051486
|1,07
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,781629
|1,04
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,312802
|0,91
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,609288
|2,21
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,802330
|2,21
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,200624
|1,93
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,070370
|0,32
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,653731
|0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,954177
|0,80
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|34,761953
|0,71
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|39,109075
|0,66
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058355
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,120101
|0,02
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,816707
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,029749
|0,02
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|72,461831
|0,02
Kaynak: AA