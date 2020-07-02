Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032798 0,31
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
02.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:25
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032798
|0,31
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056653
|0,27
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,643785
|0,24
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,189343
|0,22
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038969
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,008082
|1,04
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,942544
|0,69
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035557
|0,35
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035866
|0,23
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019583
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,091044
|1,37
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,059455
|0,94
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,011313
|0,76
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029227
|0,74
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,296454
|0,66
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,412343
|1,09
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,283988
|0,26
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,029247
|0,21
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092142
|0,19
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,066594
|0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,763370
|0,82
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,020289
|0,66
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,528956
|0,63
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,627614
|0,61
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,574468
|0,61
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032981
|0,67
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,094044
|0,66
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,109626
|0,66
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,048071
|0,65
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055751
|0,65
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|380,520591
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,119881
|0,02
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,061810
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,028622
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058343
|0,02
Kaynak: AA