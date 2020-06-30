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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


Osmanlı Portföy Özel Sek.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
30.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:03

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,972644 0,14
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,061652 0,12
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,028050 0,09
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025594 0,04
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,653628 0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008058 3,28
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035410 1,16
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,033947 0,44
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,070650 0,42
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019432 0,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,258296 3,69
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048004 3,50
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093415 3,50
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,179611 2,13
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038587 2,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,516544 1,14
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,772256 0,89
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,270091 0,87
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,127461 0,80
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,309594 0,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,734101 1,42
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,614829 0,90
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,052199 0,36
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,011626 0,35
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,059502 0,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,607890 1,00
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 39,038774 0,91
QNB Finans Portföy Altın BYF 34,685529 0,80
HSBC Portföy Altın Fonu 3,309030 0,47
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055333 0,38
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,599238 0,02
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,026618 0,02
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058320 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,119450 0,02
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,013194 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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