Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032917 1,06
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
29.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:31
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032917
|1,06
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056717
|0,81
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,189578
|0,70
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,602653
|0,45
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,374074
|0,44
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019361
|0,61
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,005131
|0,12
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,637239
|0,12
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,968825
|0,11
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,004575
|0,10
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,105114
|1,07
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,846460
|0,99
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,041177
|0,97
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,155003
|0,94
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,072676
|0,86
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,250481
|0,94
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,381417
|0,88
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092248
|0,82
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,531754
|0,75
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,528546
|0,71
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,558251
|0,55
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,709857
|0,50
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,142260
|0,29
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018288
|0,05
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,538940
|0,05
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,119220
|0,06
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,846108
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058308
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,815303
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022381
|0,06
Kaynak: AA