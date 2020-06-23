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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları


İstanbul Portföy Yab.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
23.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:27

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,039109 0,95
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,598649 0,39
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237905 0,26
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,851830 0,22
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,790562 0,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008284 2,49
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035163 2,09
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,833828 0,41
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,841115 0,41
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,071003 0,40
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 13,226228 3,04
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047971 2,59
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093289 2,51
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 76,506195 2,32
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,020678 2,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,765869 1,36
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,126234 1,04
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,050446 0,97
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,306943 0,69
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,095993 0,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,999278 0,86
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,594085 0,84
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,699812 0,83
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,051561 0,81
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,506018 0,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,042141 0,86
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032283 0,86
Garanti Portföy Altın Fonu 0,107316 0,86
HSBC Portföy Altın Fonu 3,267694 0,85
Ak Portföy Altın Fonu 0,086777 0,85
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,018524 0,09
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058236 0,02
Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,255327 0,02
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,117790 0,02
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,011891 0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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