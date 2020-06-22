Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038742 0,35 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,062897 0,26 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,075581 0,25 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,025525 0,15 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,027974 0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019602 1,61 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008083 1,25 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034443 0,35 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,826274 0,23 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029139 0,19 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,836412 3,90 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046758 2,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091006 2,72 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086236 1,92 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,294177 1,82 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,404300 1,12 Gedik Portföy Karma Fon 1,009948 0,84 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,304849 0,78 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,742190 0,63 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,400680 0,53 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,746895 0,19 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019261 0,17 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025306 0,15 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,128282 0,12 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,636060 0,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,454386 1,59 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 38,287933 0,96 QNB Finans Portföy Altın BYF 34,039290 0,84 HSBC Portföy Altın Fonu 3,240136 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,117553 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058223 0,06 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,995907 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,812774 0,06 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,012878 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA