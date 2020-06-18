Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,679313 0,94 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,033010 0,56 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,386542 0,47 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056968 0,45 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,190446 0,44 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,830530 0,25 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,602811 0,15 Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu 1,027931 0,13 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,996897 0,12 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,378208 0,11 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,265038 1,26 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,972164 1,12 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,041359 1,09 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 72,474095 0,75 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,056976 0,74 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,263646 1,58 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,092424 0,66 HSBC Portföy Değ. Fon 107,626802 0,62 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,526749 0,44 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,095005 0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,544038 0,68 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,694981 0,60 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,117797 0,57 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,025239 0,29 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,861661 0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,183219 0,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,281794 0,02 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022334 0,02 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,008088 0,02 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058174 0,02 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 121,971303 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA