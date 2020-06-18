Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,679313 0,94
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
18.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,679313
|0,94
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,033010
|0,56
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,386542
|0,47
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056968
|0,45
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,190446
|0,44
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,830530
|0,25
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,602811
|0,15
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,027931
|0,13
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,996897
|0,12
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,378208
|0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,265038
|1,26
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,972164
|1,12
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,041359
|1,09
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|72,474095
|0,75
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,056976
|0,74
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,263646
|1,58
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,092424
|0,66
|HSBC Portföy Değ. Fon
|107,626802
|0,62
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,526749
|0,44
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,095005
|0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,544038
|0,68
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,694981
|0,60
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,117797
|0,57
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,025239
|0,29
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,861661
|0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,183219
|0,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,281794
|0,02
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022334
|0,02
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,008088
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058174
|0,02
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|121,971303
|0,02
Kaynak: AA