Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,063066 1,68 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038487 1,66 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032827 1,23 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,654273 1,21 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,056711 1,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,953585 3,49 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007894 2,75 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019264 2,62 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034290 1,56 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,029083 1,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091254 4,19 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047481 3,41 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,088618 2,45 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,088570 2,42 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,078840 2,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,402647 4,88 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,091822 1,06 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,521066 1,04 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049585 0,99 İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon 0,196439 0,85 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,684914 1,88 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,533556 1,58 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,105775 1,46 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,576040 0,83 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 0,988756 0,82 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,061628 0,99 Fiba Portföy Altın Fonu 0,031910 0,83 Deniz Port. Altın Fonu 0,046549 0,82 Garanti Portföy Altın Fonu 0,106091 0,82 İş Portföy Altın Fonu 0,041650 0,82 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,058162 0,02 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,116385 0,02 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,810938 0,02 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,844141 0,02 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 9,279616 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA