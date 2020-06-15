Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,933476 0,47
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
15.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,933476
|0,47
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,056382
|0,44
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,032611
|0,43
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,188413
|0,41
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|7,753397
|0,34
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,007522
|1,44
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035457
|0,99
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,070123
|0,99
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,801123
|0,71
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,810637
|0,48
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,076476
|2,39
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,028637
|2,08
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,116010
|1,56
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|96,353337
|1,43
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,086485
|1,38
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,212411
|1,45
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,720459
|0,74
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,008192
|0,55
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049477
|0,53
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,295189
|0,49
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,079026
|0,98
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,497895
|0,98
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,655429
|0,77
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,989991
|0,54
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,577379
|0,51
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,091147
|0,53
|İş Portföy Altın Fonu
|0,041706
|0,53
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,106230
|0,53
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,031955
|0,53
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,046611
|0,53
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,115940
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058138
|0,06
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,276114
|0,06
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,251969
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022321
|0,06
Kaynak: AA